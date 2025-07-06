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На Южном Урале девушка погибла, упав с обзорной площадки горы Маяк

В Челябинской области девушка погибла, упав с обзорной площадки горы Маяк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в городе Юрюзань (Катав-Ивановский район).

«Вечером 5 июля несовершеннолетняя совместно с друзьями находились на обзорной площадке горы Маяк, где в связи с ухудшением здоровья координация ее движений нарушилась, оступившись, она упала с высоты более 100 метров», — рассказали в региональном следственном управлении.

От полученных травм 17-летняя потерпевшая скончалась на месте.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — уточнили в СУ СКР.