На Южном Урале девушка погибла, упав с обзорной площадки горы Маяк

Трагедия произошла в городе Юрюзань (Катав-Ивановский район).
«Вечером 5 июля несовершеннолетняя совместно с друзьями находились на обзорной площадке горы Маяк, где в связи с ухудшением здоровья координация ее движений нарушилась, оступившись, она упала с высоты более 100 метров», — рассказали в региональном следственном управлении.
От полученных травм 17-летняя потерпевшая скончалась на месте.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — уточнили в СУ СКР.