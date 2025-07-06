На Южном Урале девушка погибла, упав с обзорной площадки горы Маяк

«Вечером 5 июля несовершеннолетняя совместно с друзьями находились на обзорной площадке горы Маяк, где в связи с ухудшением здоровья координация ее движений нарушилась, оступившись, она упала с высоты более 100 метров», — рассказали в региональном следственном управлении.