Несколько домов и конюшня сгорели в Свердловской области за сутки

На Среднем Урале за минувшие сутки специалисты МЧС потушили 12 пожаров, восемь из которых случились в жилом секторе.
Так, накануне в селе Кунара под Невьянском на улице Советская на 252 квадратных метрах сгорели частный жилой дом, гараж, частный дом-дача и надворные постройки. С огнем боролись 12 спасателей на пяти единицах техники.
В Артемовском на улице Акулова горели домашнее имущество и стена в квартире на площади два «квадрата» на первом этаже 3-этажки. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
В селе Раскатиха сгорели частная баня, конюшня и дровник. Пожар на площади 50 квадратных метров тушили более получаса 9 специалистов на четырех единицах техники.
В Нижнем Тагиле на улице Октябрьский проспект горел мусор в мусоросборнике на первом этаже 9-этажки на площади 18 «квадратов». С огнем справились за 5 минут 6 спасателей на двух спецмашинах.
На улице Ляхина в Невьянске на одном квадратном метре огнем повреждено чердачное перекрытие сауны в частном жилом доме. С огнем справились за две минуты два специалиста на одной единице техники.