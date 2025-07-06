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Почти 20 детей отравились свинцом в частном китайском детском саду

В частном детском саду провинции Ганьсу зафиксировано массовое отравление свинцом, пострадали не менее 19 детей. По информации издания Shanghai Zhebao, директор учреждения арестован, ведётся расследование возможного использования опасных пищевых добавок.

Источник: Life.ru

По данным медицинских обследований, у пострадавших детей уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л при допустимой норме в 250 мкг/л. Родители сообщили, что у детей несколько месяцев наблюдались симптомы отравления: тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Власти провинции Ганьсу создали спецгруппу для расследования, но пока не раскрыли, какая именно пищевая добавка стала источником отравления.

Ранее сообщалось о массовом отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин». Расследование показало, что к работе на судне допустили сотрудников с симптомами кишечной инфекции, включая повара и официанта. Также были выявлены нарушения условий хранения продуктов питания.