Почти 20 детей отравились свинцом в частном китайском детском саду

По данным медицинских обследований, у пострадавших детей уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л при допустимой норме в 250 мкг/л. Родители сообщили, что у детей несколько месяцев наблюдались симптомы отравления: тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.
Власти провинции Ганьсу создали спецгруппу для расследования, но пока не раскрыли, какая именно пищевая добавка стала источником отравления.
Ранее сообщалось о массовом отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин». Расследование показало, что к работе на судне допустили сотрудников с симптомами кишечной инфекции, включая повара и официанта. Также были выявлены нарушения условий хранения продуктов питания.