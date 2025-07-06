Почти 20 детей отравились свинцом в частном китайском детском саду

По данным медицинских обследований, у пострадавших детей уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л при допустимой норме в 250 мкг/л. Родители сообщили, что у детей несколько месяцев наблюдались симптомы отравления: тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.