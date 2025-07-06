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Девять человек госпитализированы после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье

Трое человек находятся в тяжелой степени тяжести.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил с заявлением, что после жесткой посадки самолета Ан-2 госпитализированы девять человек. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия. Трое человек находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней», — сообщил глава региона.

По словам Осипова, все пострадавшие являются профессиональными спортсменами. Совершивший жесткую посадку самолет принадлежит Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ.

Напомним, происшествие случилось сегодня, 6 июля, около 09:30 (по местному времени) на аэродроме Каштак Читы, недалеко от СНТ «Топограф». Самолет совершил экстренную посадку через 10 минут после взлета.