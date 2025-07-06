43-летняя самарчанка зарегистрировала 5 мигрантов и рискует «уехать» на 5 лет за 2 тысячи рублей

Хозяйка квартиры на ул. Железной Дивизии в Самаре оформила к себе пятерых иностранцев, зная наперед, что они жить у нее не будут.
В Самаре возбудили уголовное дело против местной жительницы за фиктивную постановку мигрантов на учет. Женщина 1982 года рождения зарегистрировала в своей квартире на ул. Железной Дивизии пятерых граждан из стран Средней Азии. При этом он заранее знала, вернее даже договорилась с ними, что они жить у нее не собираются.
Полиция задержала хозяйку квартиры, и та признала вину. По ее словам, за «услуги» она получила всего 2 (!) тысячи рублей. У правоохранителей сумма вознаграждения вызвала сомнения, но сути дела это не меняет.
Его расследуют по статье 322.2 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранца в России»). За это грозит, в редакции Федерального закона от 09.11.2024 № 383-ФЗ, с изменениями, вступившими в силу с 02.05.2025:
штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 5 лет;принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового;лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
Материалы направлены в Промышленный районный суд Самары.
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