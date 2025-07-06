43-летняя самарчанка зарегистрировала 5 мигрантов и рискует «уехать» на 5 лет за 2 тысячи рублей

штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до 5 лет;принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового;лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет или без такового.