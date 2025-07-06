В Башкирии в ДТП погибла 16-летняя пассажирка и 18-летний парень

В Ишимбайском районе Башкирии в результате аварии погибли два человека — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, на 52-м километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 23-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел в кювет.
На месте аварии скончалась девушка из иномарки. Второй пассажир умер в реанимационном отделении. Водитель и еще двое пассажиров госпитализированы. В настоящий момент в прокуратуре республики устанавливают обстоятельства случившегося.