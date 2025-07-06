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В Башкирии в ДТП погибла 16-летняя пассажирка и 18-летний парень

В ГАИ Башкирии сообщили подробности аварии.

Источник: ГАИ Башкирии

В Ишимбайском районе Башкирии в результате аварии погибли два человека — 16-летняя девушка и 18-летний парень. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, на 52-м километре дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 23-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел в кювет.

На месте аварии скончалась девушка из иномарки. Второй пассажир умер в реанимационном отделении. Водитель и еще двое пассажиров госпитализированы. В настоящий момент в прокуратуре республики устанавливают обстоятельства случившегося.