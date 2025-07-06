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В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин

В Башкирии двоих мужчин извлекли из воды погибшими. Так, из пруда в селе Кантюковка Стерлитамакского района погибшего вытащили местные жители. Он был в одежде.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Вторая трагедия произошла в деревне Озерки Мишкинского района. Из пруда местные жители извлекли погибшего 40-летнего мужчину.

В обоих случаях причина смерти устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в МЧС Башкирии.