В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин

Вторая трагедия произошла в деревне Озерки Мишкинского района. Из пруда местные жители извлекли погибшего 40-летнего мужчину.
В обоих случаях причина смерти устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в МЧС Башкирии.
В Башкирии двоих мужчин извлекли из воды погибшими. Так, из пруда в селе Кантюковка Стерлитамакского района погибшего вытащили местные жители. Он был в одежде.
Вторая трагедия произошла в деревне Озерки Мишкинского района. Из пруда местные жители извлекли погибшего 40-летнего мужчину.
В обоих случаях причина смерти устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в МЧС Башкирии.