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Грузовик сбил пенсионерку в Новочеркасске

Ростовская область, 6 июля 2025. DON24.RU. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Новочеркасске, информирует управление Госавтоинспекции по РО. Инцидент произошел накануне вечером возле дома № 78а на улице Макаренко.

Источник: ГАИ по Ростовской области

«Водитель 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАН, двигаясь со стороны станицы Кривянской в направлении ул. Селекционной, допустил наезд на пешехода — женщину 1950 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия 74-летняя женщина с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

В настоящее время по факту произошедшего следователями отдела полиции № 1 Новочеркасска организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.