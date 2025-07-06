Грузовик сбил пенсионерку в Новочеркасске

«Водитель 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАН, двигаясь со стороны станицы Кривянской в направлении ул. Селекционной, допустил наезд на пешехода — женщину 1950 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в ведомстве.