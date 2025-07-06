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Бабушка и внучка погибли на пожаре в деревне Культура

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Два человека погибли на пожаре в деревне Культура Пуховичского района, сообщили в МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Подразделения МЧС получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Культура поздно вечером в субботу. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже уничтожил строение, построенное для проживания на время строительства жилого дома.

В результате инцидента погибли девочка 2013 года рождения и женщина 1950 года рождения.

сообщили в ведомстве

Работники МЧС оказали психологическую помощь родственникам погибших.

Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства случившегося.

В МЧС призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. В ведомстве напомнили, что для безопасного проживания ребенка нужно соблюдать следующие условия:

  • не эксплуатировать неисправные печное отопление, электропроводку и электроприборы,
  • исключить курение в доме,
  • установить в доме автономный пожарный извещатель и следить за его работоспособностью;
  • соблюдать правила безопасности.