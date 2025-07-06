Бабушка и внучка погибли на пожаре в деревне Культура

Подразделения МЧС получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Культура поздно вечером в субботу. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже уничтожил строение, построенное для проживания на время строительства жилого дома.
В результате инцидента погибли девочка 2013 года рождения и женщина 1950 года рождения.
Работники МЧС оказали психологическую помощь родственникам погибших.
Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства случившегося.
В МЧС призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра. В ведомстве напомнили, что для безопасного проживания ребенка нужно соблюдать следующие условия:
- не эксплуатировать неисправные печное отопление, электропроводку и электроприборы,
- исключить курение в доме,
- установить в доме автономный пожарный извещатель и следить за его работоспособностью;
- соблюдать правила безопасности.