Иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода в Выксе

Ранее сообщалось о ДТП в Вознесенском округе. Там водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в деревья. Машина от удара опрокинулась. Водитель скончался. Еще одно смертельное ДТП произошло на обходе Кстова. Там водитель «Форда» врезался в грузовик. Он получил несовместимые с жизнью травмы.