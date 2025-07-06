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Из-за угрозы атаки БПЛА сегодня утром в аэропорту «Курумоч» вновь задерживают не менее 6 рейсов

По состоянию на 11:00 местного времени, отменен вылет одного рейса в Москву и задерживаются вылеты шести рейсов — в Москву, Нижний Новгород, Сочи и Анталью.

По состоянию на 11:00 местного времени, отменен вылет одного рейса в Москву и задерживаются вылеты шести рейсов — в Москву, Нижний Новгород, Сочи и Анталью.

Ряд рейсов на прилет в Курумоч также задерживается или перенаправлен на запасные аэродромы.

Пассажирам, вынужденно застрявшим в самарском аэропорту, судя по информации из социальных сетей, предлагают прохладительные напитки. После отмены режима угрозы БПЛА расписание обещают нормализовать.

Во избежание дополнительных сложностей, уточняйте статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта или у представителей авиакомпании-перевозчика.

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