В Ростовской области мужчины под видом военных выманивали деньги у водителей

В Ростовской области, неподалеку от Новочеркасска, местные жители заметили странную парочку. Двое мужчин в одежде военных останавливали проезжающие мимо автомобили и рассказывали водителям историю о том, что, якобы, едут на похороны.
Со слов очевидцев, дальше они заявляли, что «кончились деньги», и просили в долг. Свидетели написали об этом в городских пабликах, после чего лжевоенными заинтересовалась силовики.
— Сотрудниками отдела полиции по Аксайскому району установлены двое мужчин, которые неоднократно просили деньги у водителей на дорогах Ростовской области. В настоящее время они доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.