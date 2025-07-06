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В Ростовской области мужчины под видом военных выманивали деньги у водителей

Мужчины в камуфляже, выпрашивавшие деньги в ростовских водителей, попали в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, неподалеку от Новочеркасска, местные жители заметили странную парочку. Двое мужчин в одежде военных останавливали проезжающие мимо автомобили и рассказывали водителям историю о том, что, якобы, едут на похороны.

Со слов очевидцев, дальше они заявляли, что «кончились деньги», и просили в долг. Свидетели написали об этом в городских пабликах, после чего лжевоенными заинтересовалась силовики.

— Сотрудниками отдела полиции по Аксайскому району установлены двое мужчин, которые неоднократно просили деньги у водителей на дорогах Ростовской области. В настоящее время они доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.