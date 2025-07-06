«Задержаны около 100 человек, товар рекламировали якобы медийные врачи». МВД озвучило подробности работы колл-центра, продававшего БАД-пустышки белорусам

— Необходимо было выяснить, какая у него (звонившего. — Ред.) клиническая картина для того, чтобы в последующем другой менеджер ему осуществлял рекомендации и прописывал лекарства от тех болезней, которые у него есть. То есть подстраивались они четко, — пояснил начальник отдела 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.