«Задержаны около 100 человек, товар рекламировали якобы медийные врачи». МВД озвучило подробности работы колл-центра, продававшего БАД-пустышки белорусам

МВД раскрыло детали работы колл-центра и сообщило, что БАД-пустышки рекламировали якобы медийные врачи. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.
Согласно данным, силовики одновременно в Минске, Барановичах, Борисове, Бобруйске накрыли колл-центры. Было задержано около 100 фигурантов, которые, не имея медицинского образования, лечили даже хронически больных людей.
Сообщается, что аферистами применялась особая техника при продаже якобы безобидных трав: официально препараты из Алтая проходили как пищевая продукция либо биологически активная добавка (набор безобидных трав, витаминов), но во многих из препаратов травы заменялись обычным крахмалом.
— В некоторых наименованиях находились лекарственные средства, растения, их части, которые были запрещены для использования в качестве компонента биологически активные добавки, — отметила заведующая отделом международной деятельности НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Екатерина Федоренко.
В свою очередь, заместитель директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Ольга Журавлева уточнила, что человек не понимает, что он пьет лекарство.
— Хотя на самом деле он потребляет силденафил в непонятных дозировках, не понимая, что он пьет. Возможно, он совместит его с какими-то другими продуктами, с которыми нельзя совместить, — обратила внимание специалист.
В эфире телеканала отметили, что подобное сочетание является смертельно опасным для сердечников, диабетиков и людей с другими хроническими заболеваниями. Говорится, что в основном в ход шли пустышки, а белорусы попадались на рекламы, презентации, сайты-однодневки, рекламу в газетных брошюрах — продукцию советовали якобы известные медийные врачи. Но все было фейком, как и отзывы на продукцию.
Одна из пострадавших рассказала, что прочитала комментарии и заметила: один из них написала популярная российская телеведущая Роза Сябитова. Пенсионерка добавила, что после этого решила приобрести продукцию.
Отмечается, что в момент задержания в колл-центрах были найдены шпаргалки на все случаи: если нет денег, если дорого и так далее.
— Необходимо было выяснить, какая у него (звонившего. — Ред.) клиническая картина для того, чтобы в последующем другой менеджер ему осуществлял рекомендации и прописывал лекарства от тех болезней, которые у него есть. То есть подстраивались они четко, — пояснил начальник отдела 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.
Кроме того, Ванагель заявил:
— Мы же, в свою очередь доказали, что это единая, четкая система, имеющая структуру и эта одна организованная группа, подчиненная одному гражданину Российской Федерации, который является организатором ее. Данный гражданин ранее судим за наркопреступления на территории Российской Федерации.
В эфире телеканала допустили, что речь может идти про россиянина, который 11 лет назад уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
«Тогда предприниматель продавал панацею от всех болезней под маркой “Алтайский знахарь”. Ставку делал на агрессивную рекламу и фейковые отзывы», — заметили на ОНТ.
В милиции установили, что препараты с Алтая мошенникам обходились не дороже 4 рублей за упаковку, а продавали некоторые из них за сотни рублей.
«Владелец такого бизнеса сколотил многомиллионное валютное состояние», — обратили внимание в эфире.
По словам начальника отдела 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД, более 100 человек было задействовано только на территории Беларуси. Также колл-центры были в России, Казахстане. Ванагель заметил, что все они были в подчинении россиянина.
Ранее Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы.
Тем временем МВД раскрыло детали аферы с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000: «Пользовались услугами гримера и выдавали себя за разработчика игры из Великобритании».
Кстати, мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 5 июля — что ждать белорусам.