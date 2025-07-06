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Смертельная авария на Минщине: легковушка столкнулась ночью с лосем

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Два человека погибли, трое госпитализированы после столкновения автомобиля с лосем в Минском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

Трагедия произошла около часа ночи в воскресенье на 23-м километре автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи». Согласно предварительной информации, легковушка Belgee под управлением 33-летнего водителя столкнулась с лосем. После чего машина съехала в кювет, где врезалась в дерево.

В результате столкновения двое пассажиров (33 и 71 года) погибли, еще три человека госпитализированы.

говорится в сообщении

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.

О похожем ДТП сообщалось в июне. Тогда водитель мотоцикла в Глусском районе столкнулся с лосем на 48-м километре дороги «Бобруйск — Глуск — Любань — Гулевичи». Происшествие закончилось трагедией: мужчина скончался прямо на месте происшествия.

В МВД призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток, когда могут появиться дикие животные. А также рекомендуют выбирать скорость движения, которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия.