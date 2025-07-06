Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге пьяный водитель устроил массовое ДТП и ушел с места аварии

На улице Челюскинцев в ночь на 6 июля столкнулись четыре автомобиля, пострадали несколько человек.

Источник: предоставлено отделением пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев массового ДТП, которое произошло около полтретьего ночи 6 июля на улице Челюскинцев. По данным ГИБДД, столкнулись сразу четыре автомобиля.

«Неустановленный водитель Chevrolet Niva при движении в сторону улицы Свердлова выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя транспортными средствами, после чего скрылся пешком с места происшествия», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Свидетели сообщили, что у водителя имелись характерные внешние признаки опьянения.

В результате аварии пострадали несколько человек, включая водителя и пассажиров одного из автомобилей. В.

Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам: 02, 112 или 89502012789. Гарантируется конфиденциальность всех обращений, отметили в ведомстве.