В Екатеринбурге пьяный водитель устроил массовое ДТП и ушел с места аварии

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев массового ДТП, которое произошло около полтретьего ночи 6 июля на улице Челюскинцев. По данным ГИБДД, столкнулись сразу четыре автомобиля.
«Неустановленный водитель Chevrolet Niva при движении в сторону улицы Свердлова выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя транспортными средствами, после чего скрылся пешком с места происшествия», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Свидетели сообщили, что у водителя имелись характерные внешние признаки опьянения.
В результате аварии пострадали несколько человек, включая водителя и пассажиров одного из автомобилей. В.
Очевидцев ДТП просят звонить по телефонам: 02, 112 или 89502012789. Гарантируется конфиденциальность всех обращений, отметили в ведомстве.