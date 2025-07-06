В Ростовской области 19-летний водитель сбил подростка

В Таганроге Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница. Как рассказали в региональной ГАИ, авария случилась накануне, 5 июля, на улице Чехова. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем «Форд Сиерры» не заметил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре», и сбил ее.