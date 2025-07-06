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В Ростовской области 19-летний водитель сбил подростка

В Ростовской области 16-летняя девушка попала в больницу после аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадала местная жительница. Как рассказали в региональной ГАИ, авария случилась накануне, 5 июля, на улице Чехова. По предварительным данным, 19-летний водитель за рулем «Форд Сиерры» не заметил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре», и сбил ее.

— Пострадавшая переходила проезжую часть справа налево в разрешенном месте, — сообщили в полиции. — Подростка с травмами доставили в больницу, ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП: проверяют, с какой скоростью двигался автомобиль, были ли у водителя признаки опьянения, соблюдала ли правила сама пострадавшая.

В Ростовской области пенсионерка попала под грузовик и скончалась в больнице.

В Ростове провели массовые рейды на дорогах с использованием квадрокоптера.