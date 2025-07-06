В Сочи произошел крупный пожар по пути в Красную Поляну

В Сочи на пути в Красную Поляну произошел крупный пожар на электроподстанции. Инцидент произошел минувшей ночью в районе села Монастырь. Зарево было видно за несколько километров.
Причины происшествия, так же как и масштаб бедствия, неизвестен.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что их сотрудники на ликвидацию пожара не привлекались. В пресс-службе Сочинских электросетей рассказали, что пожар произошел на подстанции, находящейся на балансе РЖД. «В настоящий момент нарушение ликвидировано. Ведутся восстановительные работы», — говорится в их сообщении.