Два человека погибли после столкновения автомобиля Belgee с лосем под Минском. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, примерно в 01.00 на 23 километре автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» 33-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Belgee, врезался в лося. После произошедшего машина съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.
В МВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров (33 и 71 года) погибли. Кроме того, еще три человека были доставлены в больницу.
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