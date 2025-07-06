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В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

В Татарстане за сутки зарегистрировали 9 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные также зафиксировали 17 ложных вызовов и 7 выездов для взаимодействия с другими службами. 7 раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики зафиксировано одно происшествие.