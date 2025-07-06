В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

Пожарные также зафиксировали 17 ложных вызовов и 7 выездов для взаимодействия с другими службами. 7 раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики зафиксировано одно происшествие.
В Татарстане за сутки зарегистрировали 9 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Татарстану.
Пожарные также зафиксировали 17 ложных вызовов и 7 выездов для взаимодействия с другими службами. 7 раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики зафиксировано одно происшествие.