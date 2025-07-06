В Ангарске водитель Honda Mobilio погиб в ДТП, врезавшись в дерево

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб водитель. Инцидент произошел днем 5 июля на автодороге «Ангарск-Савватеевка». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Предварительно установлено, что 73-летний водитель автомобиля «Honda Mobilio», двигаясь по Савватеевскому тракту, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в дерево, — говорится в сообщении.
Пенсионер скончался на месте до прибытия машины скорой помощи. В салоне иномарки также находился пассажир — 66-летняя женщина. С телесными травмами ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.