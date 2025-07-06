Токаев выразил соболезнования президенту США в связи с наводнениями в Техасе

В послании Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.
Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее стало известно, что число погибших в результате сильного наводнения, которое случилось 4 июля 2025 года в центральной части Техаса, возросло до 50.
43 человека погибли в округе Керр, еще троих обнаружили мертвыми в округе Бернет, также четыре тела нашли в округе Трэвис. Уточняется, что в число жертв вошли 15 детей. До сих продолжаются поиски девочек из детского христианского летнего лагеря.