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Токаев выразил соболезнования президенту США в связи с наводнениями в Техасе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями в адрес главы США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В послании Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.

Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

говорится в официальном сообщении Акорды

Ранее стало известно, что число погибших в результате сильного наводнения, которое случилось 4 июля 2025 года в центральной части Техаса, возросло до 50.

43 человека погибли в округе Керр, еще троих обнаружили мертвыми в округе Бернет, также четыре тела нашли в округе Трэвис. Уточняется, что в число жертв вошли 15 детей. До сих продолжаются поиски девочек из детского христианского летнего лагеря.

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