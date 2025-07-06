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На Енисее погиб экс-директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань

Бывший директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань трагически погиб на реке Енисей.

Бывший директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань трагически погиб на реке Енисей.

Как сообщили в МЧС, тело 60-летнего мужчины было обнаружено и извлечено из воды в районе Дивногорска. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать несчастный случай во время сплава по реке. Однако точные обстоятельства происшествия и личность погибшего в ведомстве пока не раскрывают. Источники СМИ подтвердили, что погибший — Андрей Горбань.

Андрей Горбань возглавлял зоопарк с 2013 по 2023 год.

Ранее рассказывали, что медвежонок с острова Врангеля стал символом зоопарка «Роев ручей» в Красноярске.