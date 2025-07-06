На Енисее погиб экс-директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань

Как сообщили в МЧС, тело 60-летнего мужчины было обнаружено и извлечено из воды в районе Дивногорска. По предварительным данным, причиной его смерти мог стать несчастный случай во время сплава по реке. Однако точные обстоятельства происшествия и личность погибшего в ведомстве пока не раскрывают. Источники СМИ подтвердили, что погибший — Андрей Горбань.