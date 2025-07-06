С помощью дипфейка аферисты похитили у жительницы Ростовской области 4 миллиона

Жительница Батайска Ростовской области лишилась всех сбережений из-за продуманной схемы мошенников, использовавших технологии искусственного интеллекта. Как рассказали в донском главке, в конце июня 36-летней дончанке поступил видеозвонок от якобы бывшего руководителя. Разговор длился всего несколько секунд — собеседник сослался на плохую связь и предложил продолжить общение в мессенджере.
— В вашей бывшей организации произошла утечка данных, — написал лжеруководитель.
А дальше уже мнимый следователь сообщил батайчанке, что с ее счета пытались перевести деньги на финансирование армии вражеского государства. Под угрозой уголовного дела женщину убедили следовать инструкциям.
По указке аферистов она сняла со вклада 900 тысяч рублей, добавила остальные сбережения семьи, и передала 4,1 млн рублей курьеру. Тот в ответ вручил ей поддельный документ о «безопасном хранении средств» и скрылся. Вскоре батайчанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.
Оперативники вычислили и задержали 36-летнего курьера. При обыске изъяли вещественные доказательства. Мужчина признался, что действовал по указанию организаторов схемы и переводил деньги на их счета.
— По данному факту возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Ростовской области, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.