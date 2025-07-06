С помощью дипфейка аферисты похитили у жительницы Ростовской области 4 миллиона

По указке аферистов она сняла со вклада 900 тысяч рублей, добавила остальные сбережения семьи, и передала 4,1 млн рублей курьеру. Тот в ответ вручил ей поддельный документ о «безопасном хранении средств» и скрылся. Вскоре батайчанка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.