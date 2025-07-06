Водитель и ребёнок погибли в ДТП под Гатчиной

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль «Киа Спортэдж» под управлением женщины 1982 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «FAW J7» с полуприцепом, которым управлял мужчина 1979 года рождения. В результате удара автомобиль «Крайслер» под управлением мужчины 1959 года рождения, двигавшийся в попутном направлении с грузовиком, врезался в прицеп.