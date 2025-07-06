Петербурженка погибла во время горного забега в Мурманской области

Организаторы знали о неблагоприятном прогнозе — за два дня до старта они рассматривали возможность отмены забега из-за ухудшения погоды и рекомендаций МЧС. Участникам сообщили о высокой вероятности отмены маршрута через перевал Географов. Однако в последний момент было принято решение провести соревнование.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Трагедия произошла во время ультрамарафона в рамках трейлового забега «Хибины» в Мурманской области. Соревнования стартовали накануне — участники поднялись в горы, но уже сегодня погодные условия резко ухудшились.
Сейчас, участников эвакуируют спасатели. Все запланированные мероприятия фестиваля «Спортфест Хибины» отменены.