Петербурженка погибла во время горного забега в Мурманской области

Организаторы знали о неблагоприятном прогнозе — за два дня до старта они рассматривали возможность отмены забега из-за ухудшения погоды и рекомендаций МЧС. Участникам сообщили о высокой вероятности отмены маршрута через перевал Географов. Однако в последний момент было принято решение провести соревнование.