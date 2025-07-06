В результате падения обломков БПЛА в Курской области пострадал мужчина

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ночью силами ПВО над Железногорским районом был сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков пострадал мужчина 1993 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавший получил лёгкое осколочное ранение и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО за ночь сбили 120 украинских беспилотников над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.
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