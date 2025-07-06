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В результате падения обломков БПЛА в Курской области пострадал мужчина

В результате падения обломков украинского беспилотника в Железногорском районе Курской области пострадал мужчина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью силами ПВО над Железногорским районом был сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков пострадал мужчина 1993 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавший получил лёгкое осколочное ранение и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО за ночь сбили 120 украинских беспилотников над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.

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