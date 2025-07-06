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Движение на МКАД в районе Нагорной улицы восстановили

Движение на внешней стороне 32 км МКАД восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Движение на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) произошло ДТП.