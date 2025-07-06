Движение на МКАД в районе Нагорной улицы восстановили

«Движение на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) произошло ДТП.
Движение на внешней стороне 32 км МКАД восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 32 км МКАД (в районе съезда № 33) произошло ДТП.