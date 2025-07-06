Ростовчанка хотела спасти сбережения, но потеряла два миллиона

Все началось с невинного звонка. Неизвестная девушка сообщила, что в доме пенсионерки меняют домофоны и вводят систему открытия дверей по паролю. Вскоре на телефон пришло смс с кодом, который женщина, не задумываясь, продиктовала. Затем последовало сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием номера для связи.