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Ростовчанка хотела спасти сбережения, но потеряла два миллиона

Ростовчанку обманули после того, как предупредили о смене домофона в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

67-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой изощренных телефонных мошенников, потеряв почти два миллиона рублей. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как злоумышленники, представившись сотрудниками банка и госструктур, методично опустошили ее счета.

Все началось с невинного звонка. Неизвестная девушка сообщила, что в доме пенсионерки меняют домофоны и вводят систему открытия дверей по паролю. Вскоре на телефон пришло смс с кодом, который женщина, не задумываясь, продиктовала. Затем последовало сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием номера для связи.

— Набрав указанный номер, мне ответила девушка, которая сообщила, что свяжет меня с сотрудником службы финансового мониторинга, — вспоминает потерпевшая.

Мнимый специалист убедил женщину, что на ее имя оформили доверенность и взяли кредиты. Под предлогом «защиты сбережений» он велел открыть новый счет и перевести туда деньги.

— Я перевела 600 000 рублей, затем сняла в банкомате еще 290 000, купила новый телефон и сим-карту, как мне велели, — рассказывает пенсионерка.

Дальше — больше. Женщина по указанию мошенников переводила все новые суммы на подконтрольные злоумышленникам счета, включая кредитные средства. Осознание пришло слишком поздно.

После перевода всех денег я поняла, что это мошенники. Они запрещали мне рассказывать о звонках, пугая уголовной ответственностью, — делится женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативные мероприятия для поимки преступников.

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