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В Перми возбудят уголовное дело о гибели подростка в лагере прошлым летом

Эта история хорошо известна жителям Прикамья.

Эта история хорошо известна жителям Прикамья. В июне прошлого года 14-летний подросток самовольно ушел из оздоровительного лагеря купаться и утонул.

Близкие погибшего ребенка обратились в Информационный центр СК России, посчитав, что обстоятельства происшедшего установлены не полностью. Они также указывают на отсутствие контроля в оздоровительном учреждении.

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о гибели несовершеннолетнего. Руководство СУ СК России по Пермскому краю должно будет представить доклад о результатах расследования.