В Перми возбудят уголовное дело о гибели подростка в лагере прошлым летом

Эта история хорошо известна жителям Прикамья. В июне прошлого года 14-летний подросток самовольно ушел из оздоровительного лагеря купаться и утонул.
Близкие погибшего ребенка обратились в Информационный центр СК России, посчитав, что обстоятельства происшедшего установлены не полностью. Они также указывают на отсутствие контроля в оздоровительном учреждении.
Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о гибели несовершеннолетнего. Руководство СУ СК России по Пермскому краю должно будет представить доклад о результатах расследования.