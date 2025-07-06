В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что угрозы окружающей среде нет. По его словам, показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Он также добавил, что дождливая погода и своевременная установка водяной завесы позволили локализовать аварию.