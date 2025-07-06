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В порту Усть-Луга произошла утечка аммиака

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошла незначительная утечка жидкого аммиака с танкера Eco Wizard, сообщил Минтранс.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнило ведомство в Telegram-канале, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. 23 члена экипажа танкера эвакуированы и находятся в порту. Аварийные службы приступили к ликвидации утечки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что угрозы окружающей среде нет. По его словам, показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Он также добавил, что дождливая погода и своевременная установка водяной завесы позволили локализовать аварию.