В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»

Ночью 6 июля стало известно об «экстремальной ситуации» на единственном сохраненном перевале. В пункте Малый Вудъявр одному из участников стало плохо, к нему отправили медиков. Позднее организаторы спортивного фестиваля сообщили о закрытии гонки и об эвакуации участников.