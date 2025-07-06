Судье воронежского арбитража Мальцевой грозит дело о получении взятки

Светлана Мальцева в 2007 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2018-м была назначена судьей арбитража в Воронеже. В 2022 году квалификационная коллегия судей Воронежской области присвоила Светлане Мальцевой четвертый квалификационный класс судьи. В ее служебной характеристике было указано, что она «добросовестна, пунктуальна, требовательна и принципиальна».