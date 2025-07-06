Машина врезалась в столб и загорелась на воронежской трассе

Предположительно, 72-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля ГАЗ-31029, не справился с управлением. Машина на скорости съехала с трассы, врезалась в опору ЛЭП, а после этого загорелась. На место были направлены два расчета спасателей, которые потушили огонь и помогли водителю покинуть автомобиль. В результате аварии пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.