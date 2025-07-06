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Машина врезалась в столб и загорелась на воронежской трассе

В Панинском районе Воронежской области полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадал пожилой мужчина. ДТП произошло утром в воскресенье, 6 июля.

В госавтоинспекции рассказали, что происшествие случилось приблизительно в 8.00 на 1 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль».

Предположительно, 72-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля ГАЗ-31029, не справился с управлением. Машина на скорости съехала с трассы, врезалась в опору ЛЭП, а после этого загорелась. На место были направлены два расчета спасателей, которые потушили огонь и помогли водителю покинуть автомобиль. В результате аварии пожилой мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП полиция начала проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.