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В Ростовской области в одном из портов выявили нарушения в перевалке серы

В порту под Ростовом нашли нарушения, касающиеся транспортировки груза.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области забили тревогу — в одном из местных портов грубо нарушали правила перевалки серы. Проверка подтвердила худшие опасения: предприятие, обрабатывающее до 4 млн тонн грузов в год, работало с серьезными недочетами.

В Черноморо-Азовском морском управлении пояснили, что инспекторы выявили целый ряд нарушений: от неправильного природопользования до халатного обращения с отходами и загрязнения водных объектов. Волго-Донская транспортная прокуратура не осталась в стороне — возбуждены административные дела.

Нарушителей уже привлекли к ответственности, а порту дали жесткое предписание — срочно исправить все недочеты. Ситуация остается на контроле.

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