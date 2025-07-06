В Ростовской области в одном из портов выявили нарушения в перевалке серы

В Черноморо-Азовском морском управлении пояснили, что инспекторы выявили целый ряд нарушений: от неправильного природопользования до халатного обращения с отходами и загрязнения водных объектов. Волго-Донская транспортная прокуратура не осталась в стороне — возбуждены административные дела.