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В Самарской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку

Ребёнка обнаружили на территории садового товарищества — жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ребёнка обнаружили на территории садового товарищества — жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция Самарской области разыскала 13-летнюю девочку, которая пропала в Ставропольском районе. Оперативники нашли её на территории одного из садоводческих товариществ.

Как сообщили в МВД, девочку доставили в отдел полиции — она чувствует себя нормально, противоправных действий в отношении неё не совершалось. В ближайшее время ребёнка передадут законным представителям.

Точные обстоятельства исчезновения и причины, по которым девочка оказалась в садовом товариществе, пока не раскрываются. В полиции подчёркивают, что угрозы её жизни и здоровью не было.