Основателя «Русагро» Мошковича обвиняют во взятке в виде охотничьего карабина

Вадима Мошковича арестовали в конце марта по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Позже ему также вменили дачу особо крупной взятки. Сергея Иванова арестовали в конце мая по делу о получении взятки в размере 2,6 млн руб.