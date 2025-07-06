Основателя «Русагро» Мошковича обвиняют во взятке в виде охотничьего карабина

По версии следствия, Вадим Мошкович передал карабин Blaser стоимостью 2,6 млн руб. бывшему замглавы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в 2019 году. Взамен бизнесмен рассчитывал получить «общее покровительство» сельскохозяйственного предприятия в регионе. По информации «Ъ», оба фигуранта дела не признали вину.
Вадима Мошковича арестовали в конце марта по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Позже ему также вменили дачу особо крупной взятки. Сергея Иванова арестовали в конце мая по делу о получении взятки в размере 2,6 млн руб.