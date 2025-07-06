Пьяный водитель устроил в Омске массовую аварию

В воскресенье, 6 июля 2025 года, на улице Герцена произошла крупная авария. По данным полиции, в районе дома № 24 46-летний водитель «Хендай Солярис» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Тойота», который, в свою очередь, налетел на «Шкоду».