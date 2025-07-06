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Пьяный водитель устроил в Омске массовую аварию

В воскресенье, 6 июля 2025 года, на улице Герцена произошла крупная авария. По данным полиции, в районе дома № 24 46-летний водитель «Хендай Солярис» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Тойота», который, в свою очередь, налетел на «Шкоду».

«Установлено, что водитель автомобиля “Хендай Солярис” находился за рулем с признаками опьянения», — сообщили в полиции.

Заявлено о пострадавших — 42-летней женщине и 2-летней девочке из «Тойоты», уточнили правоохранители.