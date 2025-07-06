13 пожаров и 4 ДТП ликвидировали за сутки в Новосибирской области

В субботу, 5 июля 2025 года, в рабочем посёлке Колывань Новосибирской области произошёл серьёзный пожар в двухквартирном частном доме, где огнём была уничтожена кровля на площади 296 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарным потребовалось всего 16 минут, чтобы ликвидировать открытое горение, при этом никто не пострадал.
«На тушение пожара были направлены 12 спасателей и 4 единицы спецтехники. Огонь повредил не только горящий дом, но и затронул сайдинг соседнего дома и гаража», — отметили в ведомстве.
Всего за последние сутки в регионе пожарные ликвидировали 13 возгораний и последствия 4 дорожных аварий.
МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: следить за исправностью электроприборов, не оставлять без присмотра открытый огонь и мангалы, а также приобрести огнетушители.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты призывают немедленно звонить по номеру 112.