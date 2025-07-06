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В Прикамье мужчина задушил молодую жену

После убийства «Отелло» сбежал с места преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском 1 июля 49-летний мужчина, поссорившись с молодой женой, задушил ее. Поняв, что он убил женщину, «Отелло» сбежал с места преступления.

Но скрыться ему не удалось. По факту убийства 29-летней женщины следователи СК России возбудили уголовное дело. Полицейские объявили подозреваемого в убийстве в розыск и обнаружили его.

Но, как сообщили в следственном комитете, при задержании мужчина «причинил себе телесные повреждения, несовместимые с жизнью».

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Был проведен осмотр места происшествия, проводятся экспертизы.