В Прикамье мужчина задушил молодую жену

В Чайковском 1 июля 49-летний мужчина, поссорившись с молодой женой, задушил ее. Поняв, что он убил женщину, «Отелло» сбежал с места преступления.
Но скрыться ему не удалось. По факту убийства 29-летней женщины следователи СК России возбудили уголовное дело. Полицейские объявили подозреваемого в убийстве в розыск и обнаружили его.
Но, как сообщили в следственном комитете, при задержании мужчина «причинил себе телесные повреждения, несовместимые с жизнью».
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Был проведен осмотр места происшествия, проводятся экспертизы.