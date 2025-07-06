Бастрыкин взял на контроль ДТП с 3-летним мальчиком в Уфе

Напомним, вчера, 5 июля, 19-летний житель Уфы за рулём электровелосипеда «Минако» по тротуару на улице Первомайской со стороны Кремлевской, двигаясь на улицу Свободы. С левой стороны ему навстречу шёл трёхлетний мальчик. В результате наезда, малыш госпитализирован в больницу с различными травмами.