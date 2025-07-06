Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное

Паузы в работе Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44; время дано по публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также прекращала работу с 16:32 по 17:40, потом с 22:15 по 0:29. 6 июля аэропорт работает штатно.