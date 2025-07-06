Водитель легковушки, перевернувшейся в Багратионовском районе, был пьян. Об этом «Клопс» сообщает источник в экстренных службах региона.
Мужчина 1987 года рождения живёт в соседнем посёлке. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением. У пострадавшего тяжёлая черепно-мозговая травма, сломаны рёбра, рука и нога. На скорой мужчину доставили в Калининградскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.
ДТП произошло в воскресенье, 6 июля, около 5:50, в районе пос. Дубровка. Легковушка улетела в кювет и перевернулась.