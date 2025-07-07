Мужчина вышел из больницы и пропал в Иркутской области

В Иркутском районе ведутся поиски 56-летнего Геннадия Халилова, который утром 4 июля покинул медицинское учреждение и перестал выходить на связь. Заявление о пропаже поступило от сотрудников больницы, где находился мужчина. Последний раз его видели в деревне Жердовка. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
По предварительной информации, Халилов может быть дезориентирован. Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавое телосложение, темные волосы.
На момент исчезновения он был одет в черное трико, черную футболку, коричневую рубашку в клетку и тапочки. Всех, кто располагает информацией, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (914)909−84−54, 21−26−26 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).