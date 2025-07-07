Мужчина вышел из больницы и пропал в Иркутской области

В Иркутском районе ведутся поиски 56-летнего Геннадия Халилова, который утром 4 июля покинул медицинское учреждение и перестал выходить на связь. Заявление о пропаже поступило от сотрудников больницы, где находился мужчина. Последний раз его видели в деревне Жердовка. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.