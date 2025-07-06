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В Казани мужчина удерживал в квартире и избил врача скорой помощи

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

Источник: Комсомольская правда

В Казани мужчина удерживал в квартире и избил врача скорой помощи. Инцидент произошел в июне этого года, сообщили в СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту после того, как в его приемную «ВКонтакте» поступило обращение.

«Ранее фигурант совершил аналогичное нападение на других медработников. В СУ СК России по РТ по поступившему обращению организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.