В Казани мужчина удерживал в квартире и избил врача скорой помощи. Инцидент произошел в июне этого года, сообщили в СК России.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту после того, как в его приемную «ВКонтакте» поступило обращение.
«Ранее фигурант совершил аналогичное нападение на других медработников. В СУ СК России по РТ по поступившему обращению организована процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.
Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.