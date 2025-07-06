Три грузовика столкнулись на Московском шоссе

Авария произошла в районе дома № 304Д по Московскому шоссе примерно в 09.30 в воскресенье, 6 июля. 44-летний водитель грузового авто Shacman не выбрал безопасную дистанцию перед впереди идущим таким же автомобилем и столкнулся с ним. Тот в свою очередь столкнулся с легковушкой Peugeot и большегрузом Scania, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Он получил травмы и был доставлен в больницу № 13.