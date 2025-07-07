В Ангарске спасатели освободили застрявшую на детской площадке ногу девочки

Специалисты использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Круг» для освобождения ребёнка. Ранее агентство сообщало, что специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области помогли школьнику из Ангарска. Палец 14-летнего парня застрял в отверстии на конце рукоятки разводного ключа, самостоятельно его вытащить он не смог из-за сильного отёка.