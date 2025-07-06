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В Ростове женщина без прав за рулем «Мерседеса» протаранила киоск

Ростовчанка, врезавшаяся на машине в киоск, могла быть пьяна в момент аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сегодня, 6 июля, произошло ДТП с участием автомобиля марки «Мерседес». Авария случилась на улице Петренко. Там в киоск врезалась иномарка.

По предварительным данным, женщина за рулем не справилась с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших, но припаркованный рядом «Черри Тиго» получил повреждения.

Прибывшие на место сотрудники ДПС сразу заподозрили неладное: водитель имела явные признаки алкогольного опьянения, но отказалась от медосвидетельствования. Дальнейшая проверка показала, что прав у нее нет, а машина принадлежала пассажиру, находившемуся в салоне.

Теперь женщине грозит административная ответственность за отказ от освидетельствования и езду без водительского удостоверения. Владельца автомобиля также ждет наказание за передачу руля лицу без прав.

В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что сейчас все детали аварии выясняются, ведется проверка.

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