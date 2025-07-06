В Ростове женщина без прав за рулем «Мерседеса» протаранила киоск

Прибывшие на место сотрудники ДПС сразу заподозрили неладное: водитель имела явные признаки алкогольного опьянения, но отказалась от медосвидетельствования. Дальнейшая проверка показала, что прав у нее нет, а машина принадлежала пассажиру, находившемуся в салоне.