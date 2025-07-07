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Красноярка обвинила чужую девочку в краже самоката своего сына и связала

Глава СК России потребовал разобраться в истории с незаконным удержанием ребенка.

Источник: Freepik

Жительница Красноярска обвинила чужую девочку в краже самоката своего сына и учинила над ней самосуд. Информация появилась в социальных сетях, была выявлена правоохранителями, затем было заведено уголовное дело.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 3 июля на улице Копылова. 42-летняя местная жительница услышала от своего 13-летнего сына, что у него украли самокат стоимостью 7 тысяч рублей. Подросток указал на 10-летнюю девочку. Женщина нашла девочку, связала ей руки за спиной, усадила на скамейку и вызвала полицию.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следкома Алексея Еремина доклад о результатах расследования.