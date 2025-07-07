Красноярка обвинила чужую девочку в краже самоката своего сына и связала

Предварительно установлено, что инцидент произошел 3 июля на улице Копылова. 42-летняя местная жительница услышала от своего 13-летнего сына, что у него украли самокат стоимостью 7 тысяч рублей. Подросток указал на 10-летнюю девочку. Женщина нашла девочку, связала ей руки за спиной, усадила на скамейку и вызвала полицию.