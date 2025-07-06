В Ростовской области младенец и двое взрослых пострадали в ДТП

В Ростовской области днем 6 июля на трассе «Самбек — Матвеев Курган» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек, среди них — пятимесячный ребенок. Как сообщили в региональной ГАИ, 30-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте.