Кадры забега в Хибинах, в ходе которого погибли два человека. Видео

По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти участников забега, по предварительным данным, стало переохлаждение. По словам одного из бегунов, во время трейла шел мокрый снег и дул ветер со скоростью более 20 м/с, а температура была около нуля. Как пишет «РИА Новости», причина гибели двух человек на трейле не связана с травмами.